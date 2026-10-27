Уряд Японії затвердив критерії для статусу другої столиці — The Japan Times

Уряд Японії схвалив постанову, що визначає вимоги для надання префектурам статусу другої столиці на випадок масштабного стихійного лиха в регіоні Канто. Ініціатива також покликана зменшити надмірну концентрацію населення та ресурсів у Токіо, повідомляє The Japan Times.

Із 47 японських префектур установленим критеріям наразі відповідають лише Хоккайдо, Айті, Осака та Фукуока. Усі чотири готуються подати свої пропозиції центральному уряду.

Вимоги до претендентів

Префектура-кандидатка має відповідати кільком умовам. Зокрема, в ній повинно бути місто, де розміщено щонайменше 14 регіональних представництв центральних міністерств і державних відомств. Населення такого міста має становити щонайменше 1,2% від населення Японії, а економіка префектури — забезпечувати не менш як 2,1% національного валового внутрішнього продукту.

Також кандидатка має мати місто з системою районів, подібною до токійської, або угоду між владою префектури та муніципалітету про співпрацю щодо концепції другої столиці. Вона також має розташовуватися поза зоною, яку можуть офіційно визначити для екстреного реагування на потужний землетрус під столицею, та поза зоною попередження про вулканічну небезпеку гори Фудзі.

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Генеральний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара заявив, що ці вимоги ґрунтуються на доступній статистиці, числових показниках і парламентських дебатах. За його словами, їх не розробляли під конкретну префектуру.

Плани уряду

Пов’язане з проєктом законодавство має набути чинності наприкінці тижня. Буде створено штаб із просування проєкту другої столиці, який очолить прем’єр-міністр Санае Такаїчі. Протягом року уряд планує підготувати базову політику, що визначатиме функції таких центрів.

Міністр внутрішніх справ Хісаюкі Фудзії заявив, що мета проєкту — створити резервну систему для центральних функцій столиці під час великих катастроф, послабити концентрацію людей і ресурсів у Токіо та сформувати багатополярну децентралізовану економічну зону.

Водночас уряд ще не визначив, які саме центральні органи можуть бути переміщені до обраних префектур, як розподілять витрати між центральною та місцевою владою і коли ухвалять остаточне рішення щодо місць розташування другої столиці.

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