Уряд Італії схвалив зниження рахунків за енергію з січня — ANSA English

Уряд Італії у понеділок схвалив декрет, що має зменшити для італійців рахунки за електроенергію та газ. Рішення ухвалили на тлі зростання цін на енергоносії, повідомляє ANSA English.

Середнє зниження витрат

Міністр довкілля та енергетичної безпеки Італії Джильберто Пікетто Фратін заявив, що від січня заходи, передбачені декретом, забезпечать середнє скорочення витрат приблизно на 15 євро за мегават-годину.

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Він уточнив, що йдеться про середній показник зниження витрат, який має стати результатом заходів у декреті щодо рахунків за енергію.

Підтримка споживачів і бізнесу

У пресрелізі Пікетто Фратін назвав декрет першим конкретним кроком для підтримки країни, її споживачів і виробничого сектору. За його словами, рішення має допомогти населенню та підприємствам у період високих цін на енергоносії.

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