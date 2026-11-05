Уряд Італії вирішив оскаржити закон Венето про асистоване самогубство — ANSA English

Кабінет міністрів Італії у четвер вирішив оскаржити ухвалений у Венето закон, який визначає процедури та строки надання регіональної медичної допомоги у випадках медично асистованого самогубства, повідомляє ANSA.

Закон Венето

За даними агентства, Венето стало першим регіоном під управлінням правоцентристів, який схвалив закон щодо медично асистованого самогубства. Регіон очолює губернатор від партії «Ліга» Альберто Стефані.

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Позиція представників Ліги

Віцепрем’єр Італії та лідер «Ліги» Маттео Сальвіні, за повідомленням агентства, не брав участі ні в обговоренні цього питання, ні в голосуванні кабінету міністрів.

Міністр у справах регіонів Роберто Кальдеролі, який також є членом «Ліги», виступив проти оскарження. Він вважає, що закон має суто організаційний характер, визначає настанови для регіональної медичної допомоги та відповідає чинним законам.

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