Уряд Італії висунув ексдепутата Ліги на посаду президента ANAC — ANSA English

У Римі уряд Італії висунув Тріфоне «Нуччо» Альтьєрі, колишнього депутата від правої партії «Ліга», на посаду нового президента Національного антикорупційного управління ANAC. Рішення викликало різку реакцію опозиційних партій, повідомляє ANSA English.

Критика Демократичної партії

Євродепутатка від лівоцентристської Демократичної партії Ірене Тінаґлі заявила, що сприйняла інформацію про висунення Альтьєрі з тривогою та недовірою. На її думку, призначення політика керівником органу, який контролює дії політиків, створює небезпечний прецедент.

Тінаґлі також звернула увагу на зв’язки Альтьєрі з партією «Ліга» та її лідером — віцепрем’єр-міністром і міністром транспорту Маттео Сальвіні. Вона наголосила, що питання є особливо чутливим на тлі інфраструктурних проєктів, державних тендерів і закупівель, зокрема проєкту мосту через Мессинську протоку та житлового плану Piano Casa.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви Руху п’яти зірок і уряду

Депутати Руху п’яти зірок Федеріко Каф’єро де Рахо та Ада Лопрейато також розкритикували висунення Альтьєрі. Вони заявили, що це не єдиний випадок, коли уряд призначає осіб із політичними зв’язками до незалежних органів.

Як приклад вони навели рішення включити депутата «Ліги» Джуліо Чентемеро до комісії регулятора фондового ринку CONSOB. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, відповідаючи на запитання про суперечку довкола кандидатури Альтьєрі, сказала, що уряд ухвалив це рішення, оскільки мав відповідні повноваження.

Читай нас у