Уряд Італії вказав школам не проводити евакуацію без конкретної загрози — ANSA English

В Італії школам вказали не проводити негайну евакуацію після отримання електронних листів із погрозами вибуху, якщо немає конкретних підстав вважати небезпеку реальною. Про це з посиланням на джерела в офісі прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні повідомляє ANSA English.

Рішення має ухвалювати префект

За новими урядовими інструкціями, рішення про евакуацію має ухвалювати місцевий префект, якщо для цього є конкретні й добре обґрунтовані причини для тривоги. Якщо таких підстав немає, навчальний процес повинен тривати.

У середу близько 6 тисяч шкіл отримали лист із неправдивою погрозою вибуху. У багатьох закладах учнів тимчасово евакуювали. У четвер нову хвилю таких повідомлень розіслали школам у різних частинах країни, і в окремих випадках учні знову залишали будівлі.

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Циркуляр надійшов після евакуацій

Джерела в офісі Мелоні зазначили, що школи, які евакуювали учнів у четвер, зробили це ще до отримання урядового циркуляра з новими вказівками.

Ці погрози надійшли після кібератак на системи охолодження в супермаркетах минулого тижня, а також фальшивих повідомлень про бомби на рейсах у різних частинах Європи, зокрема в Італії. Також у даркнеті опублікували персональні дані посадовців, серед яких віцепрем’єр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

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