Уряд Кацини заявив про понад ₦4 млрд для молодіжного центру — Premium Times Nigeria

У нігерійському штаті Кацина уряд заявив про інвестиції понад 4 млрд найр у ремонт, модернізацію та оснащення професійного центру Youth Craft Village. На другій церемонії випуску закладу, що відбулася на стадіоні Muhammadu Dikko в місті Кацина, 1662 слухачі завершили навчання та отримали стартове обладнання для започаткування власної справи, повідомляє Premium Times.

Інвестиції та випускники

Про вкладення повідомив губернатор штату Дікко Радда. За його словами, кошти спрямували на реконструкцію закладу, оновлення інфраструктури та закупівлю сучасних машин й інструментів.

Водночас уряд не навів розподілу витрат, не вказав період, за який здійснили фінансування, а також не повідомив вартості обладнання, переданого випускникам.

Кількість випускників зросла з 648 осіб під час першої церемонії до 1662 — приблизно на 156%. Слухачів навчали понад 15 спеціальностей, зокрема шиттю, зварюванню й виготовленню металоконструкцій, столярству, електромонтажу, інформаційно-комунікаційним технологіям, кейтерингу, косметології, сантехнічним роботам і ремонту автомобілів.

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Плани розширення навчання

Радда закликав випускників використовувати передане обладнання для створення підприємств і працевлаштування інших людей. Також він оголосив про намір відкрити додаткові центри професійної підготовки в усіх 34 адміністративних районах штату та навчити понад 5 тисяч молодих людей до завершення своєї каденції.

Губернатор також заявив, що Агентство розвитку підприємництва штату Кацина підтримало понад 60 тисяч бенефіціарів через різні програми розвитку бізнесу. Водночас період такої підтримки та її деталі не уточнювалися.

Колишній губернатор Ібрагім Шема, за каденції якого створили Youth Craft Village, зазначив, що заклад спершу мав надавати практичні навички молоді, передусім із сільських громад. Координатор центру Кабір Соро пов’язав зростання кількості випускників із розширенням закладу.

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