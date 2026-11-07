Уряд Ліберії 6 листопада 2026 року подав до парламенту проєкт державного бюджету на 2027 рік обсягом 1,538 млрд доларів США. Це приблизно на 23% більше за 1,25 млрд доларів, які Палата представників спочатку схвалила на 2026 рік, повідомляє The Rio Times.

Міністр фінансів Огастін Кпехе Нгфуан передав документ разом із бюджетним посланням президента Джозефа Боакаї спікеру Палати представників Річарду Нагбе Куну. Далі проєкт розглядатимуть комітети та обидві палати парламенту Ліберії. Фінансовий рік у країні починається 1 січня, тож законодавці мають схвалити бюджет до цієї дати.

Видатки на медицину та освіту

На охорону здоров’я у проєкті передбачено 135,8 млн доларів проти 110,9 млн доларів у 2026 році. Кошти планують спрямувати, зокрема, на кадрове забезпечення та оснащення лікарні New Redemption Hospital, а також на закупівлю діалізного й іншого обладнання для медичного центру імені Джона Ф. Кеннеді. На це передбачено 5,3 млн доларів.

Освітня галузь має отримати 163,5 млн доларів, що на 13,9% більше за 143,6 млн доларів у 2026 році. До цієї суми входять 7 млн доларів на продовження ремонту Університету Ліберії та фінансування нових мінімальних ставок оплати праці для вчителів державних шкіл.

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Зарплати, пенсії та безпека

У разі затвердження бюджету вчителі зі ступенем магістра отримуватимуть щонайменше 650 доларів на місяць, зі ступенем бакалавра — щонайменше 400 доларів. Для педагогів із дипломом молодшого спеціаліста або сертифікатом B встановлено мінімум 240 доларів, із сертифікатом C — 200 доларів.

Зміни в оплаті праці торкнуться більш як 17 тисяч людей, зокрема приблизно 13 тисяч чинних працівників державного сектору та близько 4 350 новоприйнятих працівників і волонтерів. Проєкт також передбачає фінансування набору 1 400 осіб: 800 до Збройних сил Ліберії та 600 до Національної поліції.

Уряд заявив про майже 60 млн доларів заборгованості перед національним фондом соціального забезпечення та пенсій NASSCORP за невиплаченими внесками роботодавця. Із 2027 року влада планує сплачувати повний 6-відсотковий внесок за державних службовців і погашати накопичений борг за графіком амортизації.

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