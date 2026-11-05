Уряд Непалу усунув главу поліції та призначив його радником — Kathmandu Post

Уряд Непалу в середу усунув інспектора-генерала поліції Дана Бахадура Каркі з посади та одразу призначив його спеціальним радником прем’єр-міністра з питань безпеки. Новим очільником поліції Непалу став Манодж КС, який до цього посідав третє місце в поліцейській ієрархії.

Як повідомляє Kathmandu Post, Кабінет міністрів зібрався на позачергове засідання менш ніж через добу після регулярної наради. Міністр внутрішніх справ Судан Гурунг особисто вручив Маноджу КС знаки розрізнення глави поліції, хоча зазвичай це робить секретар Міністерства внутрішніх справ.

Посада радника при уряді

Речник уряду та міністр освіти Сасміт Похарел заявив, що в Офісі прем’єр-міністра і Ради міністрів створили посаду рівня інспектора-генерала поліції. За його словами, вона має забезпечувати прем’єра консультаціями та рекомендаціями для зміцнення миру й безпеки в країні.

Водночас уряд не надав чіткого пояснення усунення Каркі. Похарел сказав, що рішення ухвалили на підставі рекомендацій правлячої партії. Однак представник Rastriya Swatantra Party Джагадіш Харел заперечив, що партія вимагала усунути або призначити конкретну людину.

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Суперечка довкола розслідування

Напруження між Каркі та секретаріатом прем’єр-міністра Балендри Шаха посилилося на тлі справи Інама Сапкоти, якого утримують під вартою за обвинуваченнями, пов’язаними з відмиванням коштів і банківськими правопорушеннями. Посадовці, обізнані з перебігом подій, пов’язували рішення щодо глави поліції з витоком даних про ймовірні зв’язки Сапкоти з політичним радником прем’єра Кумаром Б’янджанкаром, відомим як Бен.

За даними видання, перевірка телефону Сапкоти нібито виявила листування з Каркі та відомості про одну їхню зустріч. Сам Каркі заперечував будь-які неналежні зв’язки з фіксером. Представник, близький до Каркі, стверджував, що зустріч була звичайною, а подальших контактів не було.

Каркі, у якого залишалося 17 місяців каденції, готується оскаржити рішення уряду у Верховному суді. Видання зазначає, що суд раніше визнавав свавільне усунення глави поліції таким, що суперечить принципу верховенства права.

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