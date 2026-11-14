Уряд Німеччини хоче надати MSC право на купівлю Meyer Werft — Der Spiegel

Федеральний уряд Німеччини планує надати судноплавній групі MSC право на придбання часток верфі Meyer Werft у Папенбурзі. Договір щодо цього, за даними Der Spiegel, мають підписати наступного тижня.

Частки держави та Нижньої Саксонії

Йдеться про частки у Meyer Werft, що належать федеральній владі Німеччини та землі Нижня Саксонія. Видання зазначає, що держава прагне вийти з участі у верфі.

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Публікація описує домовленість як надання MSC права на купівлю, а не як уже завершений продаж верфі. Тобто можливість придбання часток ще не означає переходу Meyer Werft до нового власника.

Верф і судноплавна група

Meyer Werft видання називає останньою значною німецькою верф’ю, що будує круїзні судна. MSC у матеріалі характеризують як найбільшу у світі судноплавну компанію. На фотографії, опублікованій разом зі статтею, зображено круїзне судно Disney Destiny біля верфі в Папенбурзі.

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