Уряд Німеччини хоче надати MSC право на купівлю Meyer Werft — Der Spiegel
Федеральний уряд Німеччини планує надати судноплавній групі MSC право на придбання часток верфі Meyer Werft у Папенбурзі. Договір щодо цього, за даними Der Spiegel, мають підписати наступного тижня.
Частки держави та Нижньої Саксонії
Йдеться про частки у Meyer Werft, що належать федеральній владі Німеччини та землі Нижня Саксонія. Видання зазначає, що держава прагне вийти з участі у верфі.
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Публікація описує домовленість як надання MSC права на купівлю, а не як уже завершений продаж верфі. Тобто можливість придбання часток ще не означає переходу Meyer Werft до нового власника.
Верф і судноплавна група
Meyer Werft видання називає останньою значною німецькою верф’ю, що будує круїзні судна. MSC у матеріалі характеризують як найбільшу у світі судноплавну компанію. На фотографії, опублікованій разом зі статтею, зображено круїзне судно Disney Destiny біля верфі в Папенбурзі.