Уряд Німеччини планує додати €917 млн до премії на електромобілі — Tagesschau

Уряд Німеччини планує збільшити фінансування програми премій на придбання електромобілів у 2027 році на 917 млн євро — до 1,72 млрд євро. Як повідомляє Tagesschau, причиною стала вища за очікувану кількість заявок на державну підтримку.

Бюджет збільшать більш ніж удвічі

У початковому урядовому проєкті бюджету на 2027 рік на програму передбачали 803 млн євро. Після запропонованого коригування фінансування зросте більш ніж удвічі.

Це випливає з проєкту змін Федерального міністерства фінансів Німеччини для завершального етапу бюджетних консультацій, з яким ознайомилося агентство Reuters. У документі зазначено, що програма розвивається значно динамічніше, ніж передбачали під час її розроблення та початкового планування потреб.

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Додаткові видатки планують профінансувати з Фонду клімату та трансформації. Водночас загальний обсяг програми підтримки, за даними документа, не змінюватиметься. Бюджетний комітет Бундестагу має з четверга розглядати остаточні зміни до проєкту бюджету на 2027 рік.

Умови отримання підтримки

Запроваджена у травні премія насамперед орієнтована на домогосподарства з низькими та середніми доходами. Розмір підтримки залежить від типу автомобіля, оподатковуваного доходу та складу сім’ї й може сягати 6 тис. євро.

Підтримка доступна для купівлі або лізингу нових електромобілів, окремих плагін-гібридів, а також електрокарів із подовжувачем запасу ходу. Компанійні автомобілі під програму не підпадають. Умовою є реєстрація транспортного засобу від 1 січня 2026 року. За даними уряду Німеччини, станом на початок жовтня премію виплатили 100 тис. заявників.

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