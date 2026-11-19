У Німеччині федеральний уряд та італійський банк UniCredit погодили умови для поглинання Commerzbank. Про це після переговорів із головою UniCredit Андреа Орселем заявив агентству Reuters міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, повідомляє Tagesschau.

Запевнення для банку та працівників

За словами Клінгбайля, UniCredit надала чіткі запевнення щодо присутності банку в Німеччині та дотримання прав працівників. Commerzbank має залишитися біржовим акціонерним товариством зі штаб-квартирою у Франкфурті та розширювати роботу із середнім бізнесом.

Міністр не уточнив, чи продаватиме федеральний уряд свою частку в Commerzbank, яка становить 13,3%, і коли це може статися.

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Перехід у наглядовій раді

Сторони також досягли домовленості щодо впорядкованого переходу в наглядовій раді Commerzbank. UniCredit запропонує двох незалежних членів, які добре знають німецький ринок і сам банк.

Натомість федеральний уряд відмовляється від вимоги призначити до наглядової ради двох своїх представників. Раніше наглядові органи Європейського центрального банку дали згоду, після якої для придбання UniCredit контрольного пакета Commerzbank залишилося мало перешкод.

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