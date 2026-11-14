Уряд Німеччини погодив законопроєкт реформи батьківської допомоги — Der Spiegel

Федеральний уряд Німеччини погодив законопроєкт щодо реформи батьківської допомоги. Зміни заплановані на листопад 2027 року та мають заохотити батьків рівномірніше ділити період отримання виплат, повідомляє Der Spiegel. Далі законопроєкт має розглянути Бундестаг.

За даними Федерального статистичного відомства, торік жінки планували отримувати батьківську допомогу в середньому 14,9 місяця, тоді як чоловіки — 3,8 місяця. Представник федерального уряду заявив, що реформа має зробити систему більш партнерською, привабливою та простою.

Новий розрахунок виплат

Право на 14 місяців базової батьківської допомоги збережеться, якщо кожен із батьків отримуватиме її щонайменше чотири місяці. Решту шість місяців вони зможуть гнучко розподіляти між собою. Одинокі батьки, як і раніше, матимуть право на виплати протягом 14 місяців.

У перші чотири місяці отримання допомоги кожним із батьків виплата має становити 80% чистого доходу до народження дитини. За кожен наступний місяць передбачено 50%. Наразі базова допомога зазвичай становить приблизно 65% чистого доходу за кожен місяць. Під час обчислення чистого доходу також планують враховувати різдвяні премії та інші додаткові виплати.

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Мінімальна сума та одночасні виплати

Мінімальну суму батьківської допомоги пропонують підвищити з 300 до 320 євро, а максимальну — з 1800 до 1900 євро. У міністерстві вважають, що новий порядок зробить активну участь батьків у ранній сімейній фазі фінансово привабливішою.

Також обом батькам планують знову дозволити без обмежень одночасно отримувати допомогу, зокрема разом у перші чотири місяці. Після попередньої реформи вони могли одночасно отримувати базову допомогу лише один місяць упродовж першого року життя дитини. Крім того, планують довше виплачувати надбавку сім'ям, у домогосподарстві яких є інші діти, та скоротити адміністративні процедури.

Міністерка соціальних справ землі Шлезвіг-Гольштейн Аміната Туре з партії «Зелені» розкритикувала реформу. За її словами, зниження виплати до 50% чистого доходу після восьми місяців створить відчутну прогалину в сімейному бюджеті, а підвищення мінімальної та максимальної сум не компенсує інфляцію від часу запровадження цієї допомоги.

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