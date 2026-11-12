Уряд Німеччини пропонує розширити строкові контракти до 2030 року — Tagesschau

У Німеччині міністр праці Александр Швайцер представив перший проєкт реформи трудового законодавства. Документ передбачає розширення можливостей укладати строкові трудові договори без зазначення причин, обмеження захисту від звільнення для працівників із високими доходами та нові правила роботи в неділі й святкові дні, повідомляє Tagesschau.

Строкові договори та звільнення

Згідно з проєктом, роботодавці зможуть укладати строкові контракти без обґрунтування для працевлаштування до 31 грудня 2030 року. Загальна тривалість таких договорів може становити до чотирьох років, а продовжувати їх пропонують дозволити не більш як шість разів. У міністерстві пояснили, що тимчасовість норми пов’язана з економічно складним періодом, хоча строкова зайнятість створює невизначеність для працівників.

Окрема норма стосується працівників із річним брутто-доходом близько 180 тисяч євро. Роботодавці матимуть можливість звільняти таких працівників із виплатою вихідної допомоги. За даними моніторингу зарплат Інституту дослідження ринку праці та професій, це може стосуватися близько 0,27% зайнятих. Для керівних працівників подібний механізм уже діє. Після набуття законом чинності пропонують встановити перехідний період у 15 місяців.

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Робота у неділі та представництво працівників

Проєкт передбачає спрощення роботи публічних бібліотек у неділі та святкові дні: персонал зможуть залучати на строк до шести годин. Для пекарень і кондитерських планують розширити дозволений час праці у такі дні, зокрема для виготовлення та доставки товарів, які продаватимуть того ж дня.

Документ також передбачає посилення представництва працівників у наглядових радах окремих великих компаній, зареєстрованих як Європейські акціонерні товариства. Уряд хоче спростити процедури, за якими профспілки та виробничі ради можуть ініціювати встановлення обов’язкової участі працівників у наглядових радах. У федеральному уряді зазначають, що зараз п’ять із шести великих таких компаній не мають паритетного представництва в наглядових радах, а йдеться про 480 тисяч працівників.

Проєкт ще має пройти розгляд в уряді. Його можуть схвалити в кабінеті міністрів і Бундестазі в грудні, а зміни планують запровадити на початку 2027 року.

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