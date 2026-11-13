Уряд Німеччини розглядає купівлю третини Urenco — Der Spiegel

Федеральний уряд Німеччини, за повідомленнями медіа, розглядає придбання третини виробника ядерного палива Urenco з геостратегічних міркувань. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на Welt і Süddeutsche Zeitung.

Структура власності Urenco

Наразі Велика Британія та Нідерланди володіють по одній третині акцій Urenco. Ще третина належить спільно енергетичним концернам E.on і RWE. За даними видань, німецький уряд може придбати частку, якою володіють ці компанії.

Федеральний уряд і концерни відмовилися коментувати ці повідомлення. Водночас RWE неодноразово заявляла про зацікавленість у продажу своєї міноритарної частки. Гендиректор E.on Леонгард Бірнбаум зазначав, що концерн може розглядати продаж лише за згодою федерального уряду.

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Бюджетні кошти та ядерний сектор

Під час обговорення бюджету Німеччини на 2027 рік стало відомо про нову статтю витрат: 4 млрд євро на придбання та утримання часток у компаніях енергетичного сектору. Федеральний уряд не уточнив, на що саме передбачені ці кошти.

Welt із посиланням на неназваних співрозмовників повідомила, що E.on і RWE можуть вийти з Urenco з двох причин. Після відмови Німеччини від атомної енергетики ця інвестиція, за інформацією видання, втратила для концернів стратегічне значення. Крім того, Urenco, яка раніше була зосереджена на цивільній ядерній енергетиці, на прохання передусім Великої Британії дедалі активніше працює у військовому ядерному секторі.

Після появи інформації акції E.on у п'ятницю зросли на 1,5% і стали одними з лідерів зростання індексу DAX. Цінні папери RWE додали 0,3%.

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