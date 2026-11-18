Федеральний уряд Німеччини схвалив реформу права опіки та контактів із дітьми, покликану посилити їхній захист у випадках домашнього насильства між батьками. Законопроєкт передбачає, що батькові або матері, які вчинили насильство щодо іншого з батьків, можуть заборонити контактувати з дитиною.

Про рішення уряду повідомляє Tagesschau. Наразі можливість обмежувати такі контакти вже існує частково, однак нова реформа має встановити чіткіші правила щодо того, коли сімейні суди можуть застосовувати цю заборону.

Критерії для сімейних судів

Міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіг заявила, що діти також страждають, коли один із батьків чинить насильство щодо іншого. За її словами, сімейні суди мають враховувати домашнє насильство за суворими критеріями під час ухвалення рішень про опіку та право на спілкування з дитиною.

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Контакти з дитиною також планують забороняти у випадках, коли існує загроза життю, свободі або сексуальному самовизначенню одного з батьків.

Більше прав для дітей від 14 років

Реформа передбачає розширення права дітей віком від 14 років впливати на рішення щодо контактів із бабусями, дідусями, братами та сестрами. Окремі зміни стосуватимуться батьків, які проживають окремо: кожен із них зможе самостійно ухвалювати повсякденні рішення у свій період догляду за дитиною, зокрема щодо того, чи залишатися дитині вдома через хворобу або йти до школи.

Губіг назвала ініціативу найбільшою реформою сімейного законодавства за десятиліття. Законопроєкт ще має розглянути Бундестаг; очікується, що його винесуть на порядок денний наступного року.

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