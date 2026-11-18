У Німеччині федеральний уряд схвалив законопроєкт про зміни до трудового законодавства, який, зокрема, спрощує укладання строкових трудових договорів. Працівників, яких наймуть до 31 грудня 2030 року, пропонують дозволити працевлаштовувати без обґрунтування строковості контракту на період до чотирьох років замість нинішніх двох, повідомляє Tagesschau.

У межах цього чотирирічного періоду договір можна буде продовжувати до шести разів — удвічі більше, ніж дозволяють чинні правила. Законопроєкт також передбачає можливість повторного строкового працевлаштування в того самого роботодавця та спрощення формальних вимог до таких угод. За даними видання, зміни насамперед можуть торкнутися людей, які розпочинають кар’єру, оскільки для них часто укладають строкові контракти.

Захист від звільнення

Документ також пропонує обмежити захист від звільнення для працівників із річним доходом від приблизно 180 тисяч євро. Для них, як уже передбачено для керівних працівників, при звільненні має бути достатньо виплатити компенсацію без зазначення причин. Якщо працівник оскаржить звільнення, розмір компенсації зможе визначити трудовий суд. Ця норма має набути чинності через 12 місяців після введення закону в дію.

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Робота в неділі та участь працівників

Законопроєкт передбачає, що бібліотеки зможуть залучати персонал у неділі та святкові дні на строк до шести годин. Пекарням і кондитерським також планують дозволити довше залучати працівників у ці дні.

Водночас уряд пропонує посилити участь працівників в управлінні великими компаніями, створеними у формі Європейського акціонерного товариства. Ініціатива спрямована на обмеження можливостей обходити правила паритетного представництва працівників. За даними уряду, п’ять із шести великих таких компаній не мають паритетного представництва, а зміни стосуються 480 тисяч працівників. Міністр праці Александер Швайцер заявив, що ініціатива має допомогти зберегти робочі місця, сприяти новим наймам і підтримати компанії в умовах економічних викликів. Законопроєкт передадуть на розгляд Бундестагу; його планують ввести в дію на початку 2027 року. Схвалення Бундесрату не потрібне.

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