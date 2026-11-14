Уряд Німеччини скорочує фінансування вантажних перевезень — Der Spiegel

Уряд Німеччини скорочує фінансування кількох програм у сфері вантажних перевезень. Бюджетні рішення викликали критику в галузі вантажного залізничного транспорту та занепокоєння в DB Cargo — дочірній компанії Deutsche Bahn.

Скорочення підтримки

Як повідомляє Der Spiegel, уряд реалізує заплановані скорочення коштів за кількома програмами для вантажного транспорту. Попередні заклики не зменшувати підтримку залишилися без відповіді.

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Реакція галузі

Представники вантажної залізничної галузі різко критикують бюджетні рішення. Особливо гостро на них реагують у DB Cargo, яка працює у сфері вантажних залізничних перевезень. За даними видання, компанії загрожує розділення.

У центрі критики — рішення уряду зменшити фінансування програм, попри звернення галузі щодо збереження підтримки. Der Spiegel зазначає, що ці бюджетні рішення створюють додаткове навантаження для залізничного сектору та DB Cargo.

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