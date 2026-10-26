Уряд австралійського штату Новий Південний Уельс пообіцяв у разі переобрання наступного року спрямувати 6,8 млрд австралійських доларів на модернізацію залізничної лінії Південного узбережжя. План передбачає електрифікацію ділянки між Кіамою та Бомадеррі, що має дозволити пасажирам їздити із Сіднея до Новри без пересадки на дизельний поїзд.

Проєкт також включає будівництво додаткових колій і роз’їздів між Вуллонгонгом та Кіамою. На відрізку між Герствіллом і Сазерлендом планують подвоїти колії, щоб розділити пасажирські та вантажні перевезення, повідомляє ABC News Australia.

Терміни реалізації

Планування робіт має розпочатися 2027 року, а завершити будівництво очікують у середині або наприкінці 2030-х років. До старту основної фази проєкту план включає 621 млн австралійських доларів на оновлення систем електропостачання й сигналізації, заходи проти повеней і зсувів на окремих ділянках, а також посилення захисту від лісових пожеж.

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Після скасування оновлення розкладу

Оголошення зробили через два дні після того, як уряд штату скасував заплановане на листопад оновлення розкладу руху. Воно передбачало частіший рух поїздів на лініях T4 та South Coast, однак пасажири виступили проти через довший час поїздки та втрату сполучення з аеропортом через станцію Воллі-Крік.

Міністр у справах регіону Іллаварра Раян Парк заявив, що попит на перевезення цією лінією до 2041 року, за очікуваннями, зросте майже на 30%. За його словами, модернізація має забезпечити частіший рух поїздів, скоротити час у дорозі та підвищити надійність сполучення. Уряд не розглядає інших змін у найближчій перспективі на лініях T4 і South Coast.

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