Уряд Нового Південного Уельсу скасував зміни розкладу поїздів — ABC News Australia

Уряд штату Новий Південний Уельс в Австралії скасував масштабні зміни розкладу поїздів у Сіднеї та регіоні Іллаварра, які мали набути чинності 15 листопада. Рішення стосується ліній T4, T8 та South Coast і було ухвалене після того, як пасажири та місцеві депутати висловили занепокоєння запропонованими нововведеннями, повідомляє ABC News.

Що передбачав новий розклад

Минулого тижня влада штату оголосила про намір збільшити частоту сполучення на трьох лініях і пропускну спроможність залізничної мережі південного Сіднея та узбережжя South Coast. Водночас за новим графіком частина поїздок могла тривати довше, що спричинило невдоволення серед пасажирів.

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Чинний графік залишиться

Прем’єр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що уряд дослухався до пасажирів і місцевих парламентарів, тому не впроваджуватиме зміни. Він підтвердив, що чинний розклад залишиться в силі. За його словами, пріоритетом є підвищення надійності залізниці, на яку можуть покладатися пасажири.

Міністр транспорту Джон Грем повідомив, що після відгуків пасажирів уряд вирішив насамперед зосередитися на надійності чинної мережі. За його словами, влада продовжить обговорювати з громадами можливі майбутні поліпшення транспортного сполучення.

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