Уряд Нового Південного Уельсу відмовився від вимоги щодо чашок у кафе — The Guardian

Уряд австралійського штату Новий Південний Уельс вирішив відмовитися від вимоги до кафе пропонувати клієнтам, які споживають напої на місці, чашки та склянки замість одноразових стаканчиків. Також планують скасувати норму, за якою бізнес мав би долучатися до схеми багаторазових чашок або міг отримати штраф до 110 тисяч доларів.

Як повідомляє The Guardian, уряд лейбористів змінив позицію через тиждень після ухвалення законодавства парламентом штату. Рішенню передувала критика з боку малого бізнесу та News Corp Australia.

Які вимоги скасують

Скасовані положення мали набути чинності у 2028 році. Вони передбачали, що кафе повинні були пропонувати чашки або склянки відвідувачам, які залишаються в закладі. Реформа була частиною плану уряду зі скорочення пластикових відходів на тлі прогнозу, що полігон для відходів у Сіднеї вичерпає свої потужності до 2030 року.

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Міністерка довкілля штату Пенні Шарп заявила, що влада скасує положення щодо чашок і можливого штрафу, зазначивши, що малий бізнес перебуває під тиском. Вона також попросила Агентство з охорони довкілля Нового Південного Уельсу оприлюднити заяву про регуляторні наміри, щоб засвідчити, що уряд не просуватиме ці зміни.

Що залишиться чинним

Збережуться окремі екологічні вимоги. Бізнес має приймати власні багаторазові чашки клієнтів, якщо вони чисті. Також залишається норма, за якою одноразові стаканчики для напоїв навинос мають бути придатними для переробки з 2028 року.

Формально законодавство скасують лише після виборів у штаті, запланованих на березень 2027 року. До розпуску парламенту залишаються дві сесійні тижні.

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