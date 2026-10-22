У Пакистані уряд і партія Джамаат-і-Ісламі в п’ятницю мають провести переговори щодо вимоги скасувати збір на пальне. Представники сторін також планують узгодити графік можливої зустрічі прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа з еміром партії Хафізом Наїмуром Рехманом, повідомляє Dawn.

Переговори в Ісламабаді

За заявою Джамаат-і-Ісламі, зустріч переговорних комітетів має відбутися в Punjab House в Ісламабаді. Її призначили після телефонної розмови заступника еміра партії Ліаката Балоча з міністром планування Ахсаном Ікбалом, який, за даними партії, очолює урядову переговорну групу.

Партія понад два місяці вимагає від центральної влади скасувати збір у розмірі 114 пакистанських рупій за літр бензину та 100 рупій за літр дизельного пального. У Джамаат-і-Ісламі пов’язують різке зростання цін на пальне з конфліктами на Близькому Сході, що тривають із березня.

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Протести триватимуть

Попри заплановані переговори, Балоч підтвердив намір партії провести мирні протести в адміністративних центрах округів по всій країні. За його словами, Джамаат-і-Ісламі продовжуватиме протестну кампанію паралельно з діалогом із владою.

Балоч також заявив, що зменшення збору на пальне та виплат незалежним виробникам електроенергії могло б послабити тиск на домогосподарства, аграріїв, промисловість, торгівлю та малий бізнес. Він попередив, що якщо уряд не виконає вимогу партії, вона продовжить запланований марш із Мултана.

20 вересня Джамаат-і-Ісламі розпочала протестний марш до Ісламабада, а 22 вересня відклала його на прохання Шехбаза Шаріфа. Тоді, за словами лідера партії, прем’єр-міністр запевнив її представників у проведенні зустрічі для обговорення цих питань.

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