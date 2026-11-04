Уряд Пакистану запросив опозицію до комітету з виборчої реформи — Dawn

У Пакистані уряд звернувся до опозиції з пропозицією делегувати представників до парламентського комітету з виборчої реформи. Федеральний міністр у справах парламенту Тарік Фазал Чаудрі попросив головного організатора PTI у Національній асамблеї Аміра Догара подати кандидатури опозиційних депутатів, повідомляє Dawn.

Запропонований парламентський комітет має працювати над тим, щоб зробити виборчий процес справедливим, прозорим і прийнятним для всіх сторін. За словами Чаудрі, ініціатива належить спікеру Національної асамблеї Сардару Аязу Садіку, а не Пакистанській народній партії (PPP), яка входить до владної коаліції.

Позиція опозиції

Амір Догар підтвердив, що отримав дзвінок від міністра. За його словами, опозиція обговорить запрошення на зустрічі, а рішення оголосить лідер опозиції в Національній асамблеї Мехмуд Хан Ачакзай.

Представник PTI назвав участь у комітеті складною за нинішніх обставин. Він послався на запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління у провінції Хайбер-Пахтунхва, ймовірне затримання головного міністра провінції та арешти понад десяти лідерів PTI. Догар також заявив, що мандат PTI нібито був викрадений на останніх загальних виборах, і зажадав рівного представництва уряду та опозиції в комітеті.

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Тимчасовий голова PTI Баррістер Гохар Алі Хан водночас сказав журналістам, що опозиція не заперечуватиме проти створення комітету, якщо діалог відбуватиметься щиро.

Розподіл місць і призначення комісара

За запропонованою формулою, одне місце в комітеті надаватимуть на кожні 16 депутатів Національної асамблеї. Чаудрі повідомив, що правляча Пакистанська мусульманська ліга — Наваз (PML-N) матиме дев’ять представників, PPP — п’ять, а Рух Муттахіда Каумі — Пакистан (MQM-P) — одного. PML-N планує виділити по одному місцю зі своєї квоти меншим союзникам, зокрема Белуджистанській партії Авамі та Пакистанській мусульманській лізі — Зія.

Чаудрі закликав опозицію долучитися до роботи, зазначивши, що комітет може стати майданчиком для консультацій щодо призначення нового головного виборчого комісара. Представник PPP Навід Камар поклав відповідальність за затримку цього призначення на опозицію. Він заявив, що чинний голова виборчої комісії Сікандар Султан Раджа залишатиметься на посаді до призначення наступника відповідно до 26-ї поправки до конституції.

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