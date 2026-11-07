Уряд Пенджабу підтримав заяву Хаваджі Асіфа про можливу змову — The Express Tribune

У Пакистані уряд провінції Пенджаб підтримав заяву міністра оборони Хаваджі Асіфа про можливу ширшу політичну змову, спрямовану на дискредитацію уряду голови провінції Маріам Наваз. Про це у відповіді The Express Tribune заявила міністерка інформації Пенджабу Азма Бухарі.

Асіф висловив підозру, що критика уряду Пенджабу через ймовірну корупцію, попри поширеність цієї проблеми по всій країні, може бути підготовкою до майбутньої політичної схеми. За його словами, окремі люди, зокрема бізнесмени, намагаються створити альтернативне політичне влаштування, дискредитуючи чинну владу в найбільш населеній провінції країни.

Суперечка після інтерв'ю міністра

Політична суперечка почалася після інтерв'ю федерального міністра у справах пакистанців за кордоном Чаудрі Саліка Хуссейна 2 листопада. Він заявив, що скарги на корупцію в Пенджабі є поширеними, а непропорційно велику частину бюджету розвитку провінції витрачають у Лахорі — опорному місті правлячої партії PML-N.

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3 листопада Маріам Наваз надіслала Хуссейну та приватному телеканалу повідомлення щодо наклепу на суму 5 мільярдів рупій. Вона вимагала безумовного вибачення, відкликання заяв і відшкодування збитків.

Відповідь PML-Q

Речник партії PML-Q Гулам Мустафа Малік відкинув припущення про змову проти уряду Пенджабу. Він заявив, що Хуссейн зробив звичайну заяву й не висував прямих звинувачень проти конкретних осіб, а влада надала його словам надмірного значення.

Сам Хуссейн повідомив, що отримав юридичне повідомлення та незабаром надасть відповідь. Він також заявив журналістам у будівлі парламенту, що має намір подати до суду докладну відповідь і дотримуватиметься своєї позиції щодо тверджень про корупцію в Пенджабі, назвавши їх особистою заявою. Водночас міністр виключив можливість виходу PML-Q з уряду PML-N.

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