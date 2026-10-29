Уряд Пенджабу заявив про запас понад 1 млн тонн пшениці на п’ять місяців — Dawn

У пакистанській провінції Пенджаб уряд має у запасах понад 1 млн тонн пшениці, яких, за його оцінкою, вистачить для забезпечення потреб протягом наступних п’яти місяців. Про це міністерка безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Салма Батт повідомила депутатам Провінційної асамблеї Пенджабу в Лахорі.

Як повідомляє Dawn, щодня на ринки Пенджабу надходить понад 1,5 млн мішків пшениці. Батт заявила, що влада стежить за запасами та постачанням зерна.

Суперечки через ціни на борошно

Питання продовольчих запасів обговорювали під час загальних післябюджетних дебатів. Представники опозиції висловили занепокоєння зростанням цін на борошно, затримками фінансування проєктів розвитку та становищем фермерів.

Лідер опозиції Моїн Ріаз Куреші розкритикував відсутність у залі представників уряду й міністрів, заявивши, що борошно подорожчало, а влада нібито не переймається проблемами населення. Засідання під головуванням заступника спікера Маліка Захіра Ікбала Чаннара розпочалося із запізненням на дві години.

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Цукрова тростина та видатки

Депутат Сардар Оваїс Дрешак закликав своєчасно розпочати сезон переробки цукрової тростини, наголосивши, що затримки можуть позначитися на підготовці до наступного врожаю пшениці. Салма Батт повідомила, що влада працює над якнайшвидшим початком сезону.

Міністерка також заявила про анулювання ліцензій 90 із 185 приватних ринків через скарги громадян на шахрайство, пов’язане з такими ринками. Міністр фінансів Муджтаба Шуджаур Рехман повідомив, що в першому кварталі 2026–2027 фінансового року провінційна влада витратила 833 млрд пакистанських рупій, з яких 589 млрд припали на непроєктні видатки. На зарплати витратили 152 млрд рупій.

Законодавча робота асамблеї

Під час засідання до асамблеї внесли п’ять ордонансів, зокрема поправки до ордонансу про жебрацтво та ордонанс про альтернативне вирішення спорів. Депутати також представили законопроєкти про друк і запис Корану та про театральні й драматичні вистави. Більшістю голосів асамблея схвалила законопроєкт про внесення змін до закону про реєстрацію товариств.

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