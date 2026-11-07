Уряд Північної Території звинуватили у вибірковому доборі даних — ABC News Australia

В Австралії дослідники Jumbunna Institute for Indigenous Education and Research звинуватили уряд Північної Території у вибірковому використанні статистики для підтримки заяв про зниження злочинності. У звіті Tough On Crime ідеться, що уряд Country Liberal Party спирався на неповні та неперевірені дані, представляючи свої заходи у сфері правопорядку як успішні, повідомляє ABC News Australia.

Зауваження до статистики поліції

Після перемоги на виборах 2024 року Country Liberal Party запровадила низку жорсткіших заходів, зокрема реформу застави, зниження віку кримінальної відповідальності та відновлення використання спеціальних захисних капюшонів у місцях утримання неповнолітніх.

Минулого місяця очільниця уряду Північної Території Лія Фіноккіаро заявила, що через два роки після запровадження ключових реформ кількість відмов у заставі зросла на 55%, злочини, пов'язані з холодною зброєю, скоротилися на 12%, а в судах розглядали 300 справ про правопорушення, які нібито скоїли діти віком 10–11 років.

Автори звіту зазначили, що ці твердження не можна підтвердити наявними даними. Вони вказали на обмеження системи кримінальної статистики SerPro, яку поліція Північної Території запровадила наприкінці 2023 року: її показники не можна надійно зіставляти з даними за попередні періоди, а публікація інформації може затримуватися на п'ять місяців.

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Різні джерела дають іншу картину

Співавторка звіту Тетяна Корралес заявила, що вибір різних часових проміжків може істотно змінювати результати аналізу. Як приклад дослідники навели статистику поліції, за якою кількість правопорушень, пов'язаних із сімейним та домашнім насильством, скоротилася між 2024 і 2025 роками, тоді як дані про завершення судових справ показали помітне зростання.

Також у травні уряд повідомляв про скорочення кількості незаконних проникнень до будинків на 24%, однак не зазначив, що загальна кількість майнових правопорушень у Північній Території зросла на 5,8%. За даними звіту, статистика судів, Австралійського бюро статистики та Північноавстралійської аборигенної юридичної служби свідчить про зростання рівня віктимізації, рівня ув'язнення, кількості справ у судах і попиту на юридичну допомогу після 2024 року.

Голова Північноавстралійської аборигенної юридичної служби Бен Граймс заявив, що урядові твердження можуть навмисно вводити жителів території в оману. У відповідь речник уряду Північної Території заявив, що кримінальна та судова статистика є публічно доступною, а рекордні інвестиції в поліцію й жорсткіші заходи правопорядку вже починають давати результати.

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