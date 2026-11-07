Уряд Польщі готує правила для зборів на комунальних кладовищах — Interia

У Польщі урядовий законопроєкт передбачає запровадження чіткої правової підстави для стягнення платежів на комунальних кладовищах. Як повідомляє Interia, до закону про кладовища та поховання планують додати нову статтю 2a. Проєкт уже передали на розгляд Постійного комітету Ради міністрів.

Нова норма має прямо встановити, що за користування кладовищами, а також розташованими на їхній території об’єктами й пристроями загального користування стягуватимуть платежі. Принципи визначення тарифів на комунальних кладовищах планують пов’язати зі статтею 4 закону про комунальне господарство 1996 року, яка дозволяє органам громад визначати ціни та платежі за комунальні послуги.

Суперечки через чинні тарифи

Автори проєкту вказують, що чинне законодавство не містить однозначної підстави для встановлення таких платежів. Протягом останніх двох років адміністративні суди дедалі частіше виходили з того, що закон про кладовища 1959 року містить вичерпний перелік дозволених зборів: за поховання та за продовження права на могилу ще на 20 років.

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Через таке тлумачення під сумнівом опинилися платежі за поглиблення могили, ексгумацію, в’їзд катафалка або каменеобробної компанії на територію кладовища, а також за утримання його інфраструктури. Воєводи та суди почали визнавати недійсними рішення рад громад, якими затверджувалися тарифи кладовищних послуг. Самоврядні організації заявляли, що це створює правову невизначеність для управителів комунальних кладовищ і зменшує надходження на їх утримання.

Парафіяльні кладовища зміни не охоплюють

Запропоновані зміни безпосередньо стосуються комунальних кладовищ, які створюють і утримують громади. На конфесійних кладовищах тарифи визначає управитель — на практиці часто настоятель парафії, іноді після консультацій із парафіяльною радою. Такі платежі встановлюються в регламенті кладовища і не потребують рішення ради громади.

Якщо в громаді немає комунального кладовища, управитель конфесійного кладовища зобов’язаний поховати також людину іншого віросповідання або невіруючу на тих самих умовах, зокрема фінансових, що й своїх вірян. Після розгляду Постійним комітетом урядовий проєкт мають винести на засідання Ради міністрів, а згодом передати до Сейму.

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