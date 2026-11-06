Уряд Польщі за 10 днів представить рішення щодо цін на газ — RMF24

Уряд Польщі приблизно за 10 днів представить конкретні рішення щодо зростання цін на газ. Про це заявив міністр фінансів і економіки Анджей Доманський в ефірі TVN24.

Спільна пропозиція міністерств

Як повідомляє RMF24, над пропозицією спільно працюють міністерства фінансів, енергетики та державних активів. Подробиць запланованих заходів Доманський не оприлюднив.

Міністр пов’язав підвищення вартості газу з міжнародною напруженістю, пов’язаною з конфліктом на Близькому Сході. За його словами, уряд прагне обмежити наслідки цієї ситуації для домогосподарств. Доманський не уточнив, якими саме механізмами влада планує досягти цього.

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Оцінка бюджетного дефіциту

Доманський також заявив, що дефіцит сектору державних фінансів Польщі цього року становитиме близько 6,7%. За його оцінкою, показник буде дещо нижчим, ніж передбачалося раніше, насамперед завдяки хорошим надходженням від податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств.

Очільник відомства визнав, що дефіцит усе ще залишається високим, але додав, що уряд має намір поступово його скорочувати.

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