Уряд пропонує обмежити розкриття судимостей неповнолітніх — The Guardian

В Англії та Уельсі уряд запропонував змінити правила розкриття даних про судимості за злочини, скоєні до 18 років. За планом, люди, засуджені в неповнолітньому віці за пограбування, насильницькі заворушення, збут наркотиків дитині, бійку або завдання тілесних ушкоджень, не муситимуть автоматично повідомляти про такі вироки роботодавцям упродовж усього життя.

Як повідомляє The Guardian, пропозиції винесли на консультації в межах ширших змін у системі ювенальної юстиції. Уряд прагне скоротити кількість дітей, які перебувають під вартою, а також посилити підтримку людей, засуджених за злочини.

Строки розкриття даних

Якщо людина, яка скоїла один із зазначених злочинів до 18 років, не отримає покарання у вигляді позбавлення волі, вона повинна буде розкривати інформацію про вирок протягом п’яти з половиною років. У разі ув’язнення строком до двох років цей обов’язок діятиме 11 років.

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Для людей, засуджених до тривалішого ув’язнення, обов’язок повідомляти потенційним роботодавцям про вирок залишиться довічним. Міністр юстиції Джейк Річардс також пропонує скоротити перелік правопорушень, які підлягають довічному розкриттю під час стандартних і розширених перевірок DBS.

Якщо за злочин призначать штраф, інформацію про нього, за пропозицією уряду, взагалі не потрібно буде розкривати. За чинними правилами це необхідно робити протягом шести місяців.

Інші зміни

Плани також передбачають скасування автоматичного розкриття будь-яких позасудових рішень і правила, за яким новий вирок подовжує строк до погашення попередньої судимості, якщо злочин скоєно в період реабілітації. Представники кампаній на підтримку змін вважають, що вони можуть поліпшити працевлаштування молоді. Компанії, за даними видання, називають судимість другою за значущістю перешкодою для найму людей із неблагополучних верств населення.

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