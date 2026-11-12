Уряд Шрі-Ланки запропонував новий антитерористичний закон — Deutsche Welle

Уряд Шрі-Ланки запропонував замінити чинний Закон про запобігання тероризму новим Законом про захист держави від тероризму. Правозахисники та юристи заявляють, що проєкт зберігає ключові недоліки попереднього законодавства і може обмежити свободу слова та інші громадянські права, повідомляє Deutsche Welle.

Адміністрація президента Анури Кумари Діссанаяке стверджує, що країні потрібен дієвий антитерористичний закон через дедалі складнішу діяльність місцевих і міжнародних екстремістських угруповань. Чинний закон критики протягом десятиліть пов’язували з довільними затриманнями та катуваннями затриманих.

Зауваження правозахисників

Активісти вважають, що новий проєкт надто широко визначає поняття тероризму, передбачає недостатній судовий контроль і надає правоохоронцям широкі повноваження. Зокрема, документ дозволяє силовикам зупиняти, обшукувати та допитувати людей на підставі «обґрунтованої підозри», проводити обшуки приміщень і вилучати предмети, які можуть бути пов’язані з правопорушеннями за антитерористичним законодавством.

Адвокат і правозахисник Вісакеса Чандрасекарам заявив, що визначення тероризму в законопроєкті є нечітким, а це може призвести до порушень основних прав людей. Він також звернув увагу, що документ наділяє військових поліцейськими повноваженнями, хоча вони не навчені розслідувати кримінальні правопорушення та захищати права людей під час таких розслідувань.

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Свобода слова і позиція ООН

Адвокат Данушка Сілва вважає, що запропонований закон мало відрізняється від чинного. За його словами, стаття 9 може поширюватися навіть на дописи й заяви в соціальних мережах через широке трактування терористичних правопорушень. Людям, які поширять контент, визнаний таким правопорушенням, може загрожувати до 15 років суворого ув’язнення.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало владу Шрі-Ланки привести законопроєкт у відповідність до міжнародного права у сфері прав людини. В ООН зазначили, що документ містить певні додаткові гарантії порівняно з попередніми проєктами, але відтворює частину недоліків старого закону. Урядовий речник Налінда Джаятісса відкинув критику та заявив, що закон не зашкодить громадянським свободам і свободі преси.

12 листопада спікер парламенту Джагат Вікрамаратне повідомив, що окремі положення законопроєкту не відповідають конституції. Верховний суд запропонував низку поправок і зазначив, що парламент може ухвалити закон після їх внесення. Дату голосування парламент поки не призначив.

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