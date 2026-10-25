Уряд Сирії заявив про блокування траси Сувейда—Дамаск — Asharq Al-Awsat

У Сирії влада заявила, що групи, які вона називає незаконними, повністю перекрили автомагістраль між Сувейдою та Дамаском. Водночас пов’язані з друзьким духовним лідером Хікматом аль-Хіджрі ресурси повідомили, що дорогу перекрили родичі затриманих жителів Сувейди, які вимагали негайно звільнити членів своїх сімей, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Перекриття на блокпості

Директор із медіазв’язків департаменту медіа Сувейди Кутайба Аззам заявив, що рух в обох напрямках зупинили на блокпості Умм-ез-Зейтун, який контролюють ці групи. За його словами, сили внутрішньої безпеки продовжували пропускати транспорт через блокпост Аль-Маттуна.

Видання також пише, що пов’язані з аль-Хіджрі групи в середу нібито не дозволили приблизно 100 працівникам дістатися робочих місць на півночі провінції Сувейда. Раніше, за цими даними, вони також перешкоджали учням поїхати складати іспити на атестат про загальну середню освіту.

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Заяви посланця США

За даними видання, напруженість на півдні Сирії зберігається на тлі ізраїльських вторгнень і атак, а також ризику ескалації між урядовими силами та групами, що контролюють Сувейду. Заяви посланця США у справах Сирії Тома Баррака з критикою аль-Хіджрі викликали обурення серед прихильників друзького лідера.

Офіс аль-Хіджрі відкинув слова Баррака про те, що район Джабаль-аль-Араб у Сувейді є центром виробництва каптагону. Там заявили, що мережі з виробництва наркотиків контролюють і захищають транснаціональні сили, силові структури, а також конфесійні й регіональні угруповання. Офіс також заперечив твердження, ніби аль-Хіджрі використовує сприйману підтримку Ізраїлю та підтримку США.

Губернатор Сувейди Мустафа аль-Бакур зі свого боку заявив про погіршення умов життя та беззаконня в провінції. Він звинуватив названі владою незаконними групи у погрозах, викраденнях людей і перешкоджанні пошуку рішень.

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