ФІФА сперечається з урядом Сполученого Королівства та чотирма футбольними асоціаціями щодо податкових пільг для жіночого чемпіонату світу 2035 року. Як повідомляє The Guardian, організація, за наявною у видання інформацією, просила про широке звільнення від податків для пов’язаної з футболом діяльності, зокрема для себе, комерційних і телевізійних партнерів, постачальників та працівників.

Вимоги ФІФА

ФІФА також прагне звільнити продаж квитків від податку на додану вартість і скасувати комісії за обмін валют. Для турніру за участю 48 збірних очікують продажу 4,5 млн квитків. Заявку Сполученого Королівства на проведення змагання мають ратифікувати на позачерговому конгресі ФІФА в Цюриху в понеділок.

Чемпіонат світу 2035 року планують приймати Північна Ірландія, Уельс, Шотландія та Англія. У звіті з оцінки заявки ФІФА назвала податкову й правову систему Сполученого Королівства ризиком середнього рівня, який потребує врегулювання.

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Позиція уряду

За даними видання, урядові джерела заявили, що широке звільнення від податків не погодять через фінансові причини та небажання надавати пільги ФІФА, чиї грошові резерви перевищують 4 млрд доларів. Переговори між ФІФА, казначейством Сполученого Королівства та футбольними асоціаціями продовжаться після ратифікації заявки. Водночас окремі винятки можуть бути погоджені.

Представник Футбольної асоціації заявив, що організатори надали всі можливі в межах законодавства гарантії та відкрито повідомили про відхилення від вимог ФІФА. За його словами, такий підхід відповідає практиці підготовки інших великих спортивних подій у Сполученому Королівстві, зокрема Олімпіади 2012 року в Лондоні та Євро-2028.

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