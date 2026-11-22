Уряд Судану звинуватив воєнізовані Сили швидкого реагування (RSF) у стратах військовослужбовців суданської армії у південно-східному штаті Блакитний Ніл. Влада закликала міжнародні організації терміново захистити затриманих, які, за її даними, залишаються в неволі.

Заява уряду

Як повідомляє Anadolu Agency, заяву уряду поширило державне агентство SUNA. Суданська влада засудила заявлені вбивства та страти армійців, не навівши додаткових подробиць.

У заяві уряд назвав убивство полонених тяжким посяганням на право на життя та грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Влада також наголосила на необхідності притягнути винних до відповідальності.

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Заклик до міжнародних організацій

Судан звернувся до ООН, Ради ООН з прав людини, Африканського союзу, Міжурядового органу з питань розвитку, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших регіональних і міжнародних структур. Уряд закликав їх ужити термінових заходів для захисту тих, хто залишається в полоні, та підтримати негайне притягнення винних до відповідальності.

Суданська влада заявила, що мовчання щодо вбивств полонених і порушень міжнародного гуманітарного права може заохотити RSF до нових злочинів та поставити під загрозу інші життя. RSF одразу не прокоментували ці звинувачення.

Війна між суданською армією та RSF почалася 2023 року через розбіжності щодо інтеграції військових структур. За оцінками ООН та міжнародних організацій, унаслідок війни загинули десятки тисяч людей, а близько 13 мільйонів були змушені залишити свої домівки.

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