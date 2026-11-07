Уряд Тайваню схвалив активацію фонду на NT$500 млрд — Taipei Times

Уряд Тайваню схвалив активацію Національного стабілізаційного фонду обсягом NT$500 млрд, або US$15,26 млрд, для підтримки місцевого фондового ринку на тлі значних коливань та міжнародної політичної й економічної невизначеності. Як повідомляє Taipei Times, керівний комітет фонду зможе втручатися в торги для підтримки тайванських акцій.

Активація фонду очікується наступного тижня і стане десятим випадком його втручання на фондовому ринку. Міністерство фінансів Тайваню заявило, що рішення ухвалили через тривалий розпродаж акцій іноземними інституційними інвесторами та істотне падіння довіри на ринку.

Обмеження коротких продажів

Фінансовий наглядовий орган Тайваню також оголосив тимчасові обмеження на короткі продажі акцій, які набудуть чинності в понеділок. Ліміт внутрішньоденного надання цінних паперів у позику для коротких продажів знизять із 30% до 3% середнього денного обсягу торгів відповідною акцією за попередні 30 торгових сесій.

Крім того, грошове забезпечення для запозичення цінних паперів підвищать із 90% до 130% вартості акцій. Регулятор також закликав компанії, акції яких котируються на біржі, викуповувати власні акції на відкритому ринку, щоб відновити довіру інвесторів.

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Падіння індексу TAIEX

Під час ранкової сесії індекс TAIEX знизився на 3 737,67 пункту — це стало найбільшим внутрішньоденним падінням в його історії. Згодом втрати скоротилися, однак торги завершилися падінням на 1 873,08 пункту, до 39 701,64 пункту. Це четверте за величиною одноденне зниження індексу в пунктах.

Ринок падав на тлі зростання занепокоєння щодо можливого уповільнення інвестицій у центри обробки даних для штучного інтелекту. За тиждень TAIEX втратив 5 510 пунктів, або 12,19%, а від максимуму року в 49 968,92 пункту, зафіксованого 6 жовтня, знизився на 10 267,28 пункту, або 20,55%, увійшовши в територію ведмежого ринку.

Прем’єр-міністр Чо Жун-тай повідомив, що доручив фінансовим регуляторам уважно стежити за ситуацією на ринку та гнучко реагувати на її зміни. Міністерство фінансів зазначило, що тижневе зниження TAIEX на 12,19% поступилося лише падінню Philadelphia Semiconductor Index на 15,7%.

Минулого місяця чистий продаж тайванських акцій іноземними інституційними інвесторами становив NT$994,316 млрд, що стало рекордним показником за один місяць. Цього місяця станом на вчора чистий продаж сягнув ще NT$524,4 млрд.

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