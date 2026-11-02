Уряд Тасманії розглядає безстроковий безплатний проїзд — ABC News Australia

Уряд Тасманії в Австралії розглядає можливість зберегти безплатний проїзд у громадському транспорті штату на невизначений термін. Наразі автобуси та пороми в Тасманії є безплатними до липня 2027 року, повідомляє ABC News.

Оцінка витрат і пасажиропотоку

У березні влада штату запровадила безплатний проїзд на три місяці через високі ціни на пальне. Згодом у бюджеті дію цього рішення продовжили до липня 2027 року, а вартість такого продовження оцінили у 24 млн австралійських доларів.

Міністр транспорту Керрі Вінсент підтвердив, що уряд визначає, чи може фінансувати безплатний транспорт і надалі. За його словами, зростання кількості пасажирів було «фантастичним». Влада має зіставити витрати на роботу оператора Metro та автобусні маршрути загального користування по всьому штату з ефектом від переходу людей з автомобілів на громадський транспорт.

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Проєкт електронного квитка призупинили

На час аналізу варіантів уряд призупинив проєкт нової системи електронного квитка, яку розробляє компанія Cubic. За даними Building Tasmania, вартість контракту становить 27,7 млн австралійських доларів, із яких уже виплатили 11,9 млн.

У торішньому річному звіті вказували, що спільна квиткова система коштуватиме 65 млн австралійських доларів, однак згодом уряд заявив, що ця сума була наслідком людської помилки. Вінсент не зміг сказати, які наслідки може мати вихід влади з контракту. Також уряд може запровадити систему підрахунку пасажирів, навіть якщо поїздки залишаться безплатними, щоб оцінювати попит.

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