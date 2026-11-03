Уряд Таїланду погодив дебати щодо недовіри прем’єру Анутіну — Channel NewsAsia

Уряд Таїланду погодив графік перших парламентських дебатів щодо недовіри прем’єр-міністру Анутіну Чарнвіракулу та членам його кабінету. Дебати відбудуться в межах графіка з 7 до 11 грудня, триватимуть чотири дні, а голосування щодо довіри заплановане на 11 грудня, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на речника уряду Еккапоба Піанпісеса.

Звинувачення опозиції

Опозиційні партії внесли подання щодо 18 міністрів правлячої партії «Бхумджайтай», зокрема самого Анутіна. У ньому опозиція заявляє про ймовірні махінації під час виборів до верхньої палати парламенту, корупцію на іспитах для місцевих органів влади, а також неналежне управління економікою та ситуацією під час нещодавніх повеней.

Партія «Бхумджайтай» відкинула ці звинувачення й заявила про готовність до парламентського розгляду. Опозиція може подавати вотум недовіри лише один раз на рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розклад сил у парламенті

Коаліція Анутіна, що прийшла до влади після великої перемоги «Бхумджайтай» на виборах у лютому, має 292 місця у палаті представників, яка налічує 499 депутатів. Опозиція має 207 мандатів. Для усунення прем’єра або міністра необхідна підтримка більш ніж половини членів палати.

Політолог Університету Рангсіт Ванвічіт Бунпронг вважає, що Анутін, імовірно, збереже посаду завдяки парламентській більшості, хоча надалі можливі кадрові зміни в уряді. Позиції опозиції також послаблює те, що партія «Кла Там», яка має 58 депутатів і не входить до коаліції Анутіна, не приєдналася до подання.

Читай нас у