Урядові сили Ємену заявили про нейтралізацію 620 хуситів — Anadolu Agency

Урядові сили Ємену заявили, що протягом останніх 24 годин нейтралізували близько 620 членів руху хуситів, зокрема польових командирів. Вони також повідомили про знищення або пошкодження приблизно 190 військових машин і систем озброєння.

Операція на кількох фронтах

Як повідомляє Anadolu Agency, речник єменських урядових сил Маджед Абдулла ан-Нузайлі заявив, що в межах операції «Світанок Ємену» провели 1392 операції з ураження цілей. За його словами, вони супроводжувалися наземними рейдами, штурмами, авіаударами та інтенсивним вогнем на кількох ділянках фронту.

Речник стверджує, що цілями були скупчення сил хуситів, їхні підкріплення, польові командири, укріплення, траншеї, бронетехніка, транспорт для перевезення військових, а також позиції важкого й середнього озброєння. Він заявив, що операції порушили систему командування та лінії постачання руху.

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Бої в провінції Таїз

У південно-західній провінції Таїз урядові війська, за словами ан-Нузайлі, здійснили рейди та контратаки на позиції хуситів і просунулися на фронті Аль-Акруд. Він також заявив, що військові не дали силам хуситів перегрупуватися або повернути раніше втрачені позиції.

Наведені урядовими силами дані про втрати та пошкоджену техніку незалежно не підтверджені. Ан-Нузайлі також заявив, що подальше перекидання підкріплень хуситами не змінить перебіг боїв, а урядові сили відстежують їхні переміщення та військові можливості.

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