Урядові сили Ємену заявили про захоплення позицій в Аль-Джауф — Asharq Al-Awsat

Єменські урядові сили заявили про захоплення нових стратегічних позицій і панівних висот у провінції Аль-Джауф під час операції «Світанок Ємену». Підрозділи також посилили авіаудари, атаки безпілотників та артилерійський вогонь по позиціях і підкріпленнях хуситів на кількох напрямках, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Бої в Аль-Джауфі та Ад-Далі

Речник єменських військових Маджед аль-Нузайлі заявив, що урядові сили завдали ударів по військовій техніці та скупченнях бійців хуситів в Аль-Джауфі. За його словами, підрозділи Сил екстреного реагування та Сил щита нації захопили нові позиції та висоти, а операція спрямована на розширення урядового контролю в провінції.

У провінції Ад-Далі урядові війська, за даними військового джерела, відбили атаку хуситів у секторі Хаджар на північному заході провінції. Бої точилися поблизу гори Аль-Хаша. Джерело стверджує, що нападники зазнали втрат, втратили техніку та відступили.

Повідомлення про бої в Марібі й Таїзі

На північному фронті в Марібі артилерія обстріляла позиції та транспорт хуситів. Військові джерела заявили, що Сили екстреного реагування атакували бійців і місця їхнього зосередження, внаслідок чого загинули 16 бійців-хуситів, а інші дістали поранень.

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У Таїзі урядові війська та загони Народного опору, за повідомленням джерела, відбили атаки хуситів на напрямках Аль-Акруд і Аш-Шакаб на південний схід від міста. За інформацією військового джерела, хусити намагалися просунутися до армійських позицій у Кахлані, однак їх відбили. Джерело також повідомило, що хусити відновили обстріли житлових кварталів на сході та півночі Таїза: один цивільний дістав поранення, пошкоджено будинки та житлові споруди.

Масштаби операції за даними військових

Єменські військові повідомили, що в межах останніх операцій здійснили 17 авіаударів, 123 атаки дронами, 60 ударів ракетними установками та 782 артилерійські обстріли позицій і військових об'єктів хуситів. За їхніми даними, безпілотники діяли в Аль-Джауфі, Марібі, Аль-Мударібі та на південно-західному фронті.

Аль-Нузайлі заявив, що удари були спрямовані, зокрема, по укріпленнях, артилерійських позиціях, снайперських точках, скупченнях військ і підкріпленнях хуситів. За його словами, це спричинило значні втрати серед хуситів і змусило десятки їхніх бійців залишити позиції в Аль-Джауфі, Марібі та Таїзі.

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