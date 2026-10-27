Урядові війська Ємену заявили про захоплення висот біля Баб-ель-Мандеба — Asharq Al-Awsat

Урядові війська Ємену заявили про захоплення стратегічних висот поблизу Баб-ель-Мандебської протоки та гори Аль-Мідан у провінції Таїз. Бої точилися також у самому Таїзі та навколишніх районах, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Бої біля стратегічної протоки

За даними військових джерел уряду, сутички біля Баб-ель-Мандеба відбулися між хуситами та урядовими силами за підтримки Бригад гігантів, Сил щита нації та бригад Тіхами. Сторони боролися за контроль над пагорбами, що височіють над протокою. Бої супроводжувалися авіаударами по позиціях хуситів поблизу портового міста Моха та вздовж західного узбережжя Ємену.

Урядові військові джерела стверджують, що їхні підрозділи зайняли кілька висот після атаки на позиції хуситів. За їхніми словами, частину бійців було вбито або поранено, а інші залишили район човнами. Попередні повідомлення також вказували на удари по човнах і морському спорядженню, які, як вважають, хусити використовували для перекидання підкріплень та спорядження до протоки.

Зіткнення у Таїзі та втрати серед цивільних

У Таїзі урядові сили повідомили про взяття гори Аль-Мідан після боїв за підтримки авіаударів. Польові джерела заявили, що урядові військові та місцеві бійці встановили вогневий контроль над ділянками дороги Аль-Дабаб. Водночас полковник єменської армії Абдулбасіт аль-Бахр повідомив про сильний опір біля військового табору Старого аеропорту та в районі Мадрат.

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Бої також відбувалися на напрямках Шакаб і Аль-Акруд. Урядові джерела заявили, що відбили атаку хуситів в Аль-Акруді. Влада Таїза звинуватила хуситських снайперів у загибелі п'ятьох цивільних та пораненні ще п'ятьох, серед яких є діти, у селах Хамма, Аль-Дамна та сусідніх громадах. За її даними, обстріли вразили й житлові квартали на околицях міста.

Заява про масштабну операцію

Збройні сили Ємену заявили, що за 24 години завдали 1276 ударів у межах операції «Світанок Ємену». Речник військових полковник Маджед аль-Нузайлі повідомив, що цілями були командні центри, оборонні та вогневі позиції, підкріплення, транспорт, склади зброї й боєприпасів. Військові також заявили про нейтралізацію близько 382 командирів і бійців хуситів та знищення або пошкодження 140 одиниць техніки й важкого озброєння.

Міністерство прав людини Ємену засудило обстріли густонаселених районів Таїза мінометами, ракетами «Катюша» та балістичними ракетами. Прем'єр-міністр Шая аль-Зіндані під час розмови з послом Європейського Союзу в Ємені Патріком Сімонне закликав посилити міжнародний тиск для припинення облоги Таїза та відкриття доріг для цивільних і гуманітарної допомоги.

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