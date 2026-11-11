Урядовий звіт у Німеччині наголосив на важливості праці мігрантів — Der Spiegel

У Німеччині новий звіт уряду про інтеграцію вказує на важливість праці іммігрантів для країни та швидку інтеграцію сімей. Про це повідомляє Der Spiegel.

Видання характеризує документ як нове дослідження. У заголовку матеріалу Der Spiegel порушує питання про те, наскільки успішно відбувається інтеграція в Німеччині.

Праця та інтеграція сімей

За даними, наведеними у вступі матеріалу, дослідження демонструє значення трудового внеску іммігрантів. Окремо в ньому вказано на швидкі темпи інтеграції сімей.

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Публікацію ілюструє фото мігранта з Гвінеї-Конакрі, який працює в пекарні у Шпрокгьовелі. У підписі до знімка зазначено, що професійна підготовка кваліфікованих працівників у Німеччині потребує міграції.

Ставлення до іммігрантів

Der Spiegel розглядає висновки дослідження на тлі зростання ненависті до іммігрантів у Німеччині та називає цю тенденцію тривожною. В анонсі матеріалу також зазначено, що в контексті злочинів вирізняється одна група.

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