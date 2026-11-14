Збірна Уругваю перемогла Аргентину з рахунком 2:1 у товариському матчі на стадіоні «Ла Бомбонера» в Буенос-Айресі. Гра стала першою для аргентинської команди після того, як Ліонель Мессі на початку жовтня завершив міжнародну кар’єру, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Два голи Уругваю за п’ять хвилин

Рахунок у матчі було відкрито на 48-й хвилині після автоголу захисника Аргентини Леонардо Балерді. Уже на 53-й хвилині Максиміліано Араухо подвоїв перевагу уругвайців. Для команди це був матч під керівництвом нового головного тренера Дієго Форлана.

Аргентина скоротила відставання на 73-й хвилині завдяки голу Хуліана Альвареса, однак зрівняти рахунок не змогла. У матеріалі зазначається, що аргентинська збірна володіла м’ячем, але їй бракувало гостроти в атаці.

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Номер 10 залишили вільним

Ліонель Скалоні, який цього тижня продовжив контракт зі збірною Аргентини до 2030 року, не віддав нікому номер 10, під яким виступав Мессі. Тренер пояснив, що ще не визначився з наступником футболіста, тому вирішив поки залишити цей номер вільним.

Наступний товариський матч Аргентина проведе у вівторок проти Коста-Рики в Кордові. Того ж дня Уругвай удома зіграє зі збірною Домініканської Республіки.

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