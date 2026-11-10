USDA запропонувало обмежити SNAP, що може позбавити допомоги 6,3 млн людей — The Hill

У США Міністерство сільського господарства (USDA) запропонувало посилити вимоги для учасників Програми додаткової продовольчої допомоги SNAP. За оцінкою відомства, у перший рік дії запропонованого правила право на допомогу можуть втратити 6,3 млн осіб, або 3,2 млн домогосподарств. Про це повідомляє The Hill.

Зміна правил доступу

USDA пропонує скасувати механізм широкої категоріальної відповідності критеріям SNAP. Він дозволяв сім’ям претендувати на продовольчу допомогу, якщо вони мали право на Тимчасову допомогу нужденним сім’ям (TANF), без окремого підтвердження відповідності федеральним порогам доходу.

У матеріалі зазначається, що пороги для TANF загалом на 130–200% вищі за федеральний рівень бідності, тоді як для SNAP вони становлять 130%. У проєкті правила сказано, що зміни мають зберегти виплати для тих, хто найбільше їх потребує. За прогнозом USDA, нововведення торкнуться приблизно 17,6% учасників SNAP.

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Реакція та попередні обмеження

Членкиня Палати представників від Демократичної партії Енджі Крейг, провідна демократка в Комітеті Палати представників із сільського господарства, назвала проєкт правила жорстоким і безсердечним. За її словами, звуження права на SNAP також вплине на відповідність критеріям інших програм підтримки, зокрема Спеціальної додаткової продовольчої програми для жінок, немовлят і дітей та Summer EBT.

Громадські коментарі щодо ініціативи прийматимуть до 10 грудня. Минулого року адміністрація Трампа просувала скорочення SNAP через закон One Big Beautiful Bill, який, за даними The Hill, передбачав скорочення програми на 180 млрд доларів і додаткові вимоги щодо роботи для отримання допомоги.

Закон також вимагав від штатів знизити рівень помилок у програмі до 6% або менше до 2028 фінансового року. За останніми даними USDA, це положення стосується 41 штату, яким загрожує скорочення частини фінансування SNAP. За рік кількість учасників продовольчої програми зменшилася приблизно на 13%.

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