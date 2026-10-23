Усі 14 індійців із яхти біля Ємену перебувають у безпеці — Daily Maverick

Усі 14 громадян Індії, які перебували на яхті під час інциденту біля узбережжя Ємену, перебувають у безпеці. Про це з посиланням на заяву дипломатичного представництва повідомляє Daily Maverick.

Індійці перебувають біля Ходейди

За даними посольства Індії в Ємені, всі 14 громадян перебувають у районі Ходейди на заході країни. Диппредставництво заявило, що продовжить працювати для забезпечення їхнього добробуту.

Раніше посольство повідомляло, що не мало точної інформації про 14 людей та намагалося встановити обставини й деталі інциденту.

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Заява хуситів про напад

Підтримувані Іраном хусити заявили, що рятували судно з 14 індійцями після нападу біля острова Джабаль-Зукар неподалік Баб-ель-Мандебської протоки. Вони звинуватили в атаці Саудівську Аравію.

Саудівська влада не відповіла на запит Reuters щодо цих звинувачень. Міністерство закордонних справ Індії також засудило атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії, назвавши їх неприйнятними.

За урядовими даними, Індія є третім найбільшим постачальником моряків у світі: у міжнародних судноплавних флотах працюють понад 300 тисяч індійських моряків.

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