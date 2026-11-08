УСМ Алжир переміг Мамелоді Сандаунз 3:1 у Суперкубку КАФ — TimesLIVE

Алжирський УСМ Алжир обіграв південноафриканський «Мамелоді Сандаунз» з рахунком 3:1 у матчі за Суперкубок Африканської конфедерації футболу в Преторії, ПАР. Як повідомляє TimesLIVE, господарі переважали за ходом гри, однак алжирська команда реалізувала свої моменти.

Швидкий гол гостей

УСМ Алжир відкрив рахунок уже на четвертій хвилині. Ахмед Халді обіграв суперника на правому боці штрафного майданчика та віддав передачу назад на Закарію Драуї, який забив із близької відстані.

Перед початком матчу півзахисник «Сандаунз» Нуну Сантуш зазнав травми під час розминки, тож тренер Мігель Кардозу випустив замість нього нападника Кассіуса Майлулу. На 16-й хвилині господарі провели ще одну вимушену заміну: Браяна Леона замінив Ікрам Рейнерс.

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Голи до перерви

На 23-й хвилині після перегляду VAR «Мамелоді Сандаунз» отримав пенальті за гру рукою. Рейнерс точно пробив з одинадцятиметрової позначки та зрівняв рахунок. Проте за десять хвилин до перерви Сааді Радуані знову вивів УСМ Алжир уперед, забивши головою після того, як перший удар головою влучив у поперечину.

Початок другого тайму відклали більш ніж на 30 хвилин через негоду. Після поновлення гри «Сандаунз» продовжив шукати зрівняння, тоді як гості компактно оборонялися. На 55-й хвилині Халді завдав закрученого удару з-за меж штрафного майданчика та встановив остаточний рахунок — 3:1.

«Сандаунз» прагнув додати Суперкубок КАФ до трофеїв MTN8 та FIFA African Asian Pacific Cup. У вересні команда на тому самому стадіоні перемогла саудівський «Аль-Ахлі» й виграла African Asian Pacific Cup.

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