Усман Хаваджа заявив про расистську образу під час матчу Ashes — BBC Sport

Колишній австралійський крикетист Усман Хаваджа заявив, що під час другого тестового матчу серії Ashes 2023 року на стадіоні Лордс член Marylebone Cricket Club (MCC) расистськи образив його. Про це спортсмен написав у нещодавно виданій автобіографії, повідомляє BBC Sport.

Сутичка в Long Room

Інцидент стався після суперечливого вибивання англійця Джонні Берстоу австралійським вікіткіпером Алексом Кері. Телекадри тоді зафіксували сутички Хаваджі та Девіда Ворнера з глядачами, коли австралійські гравці прямували на обідню перерву.

За словами Хаваджі, один із присутніх кричав, плювався та поводився агресивно в нього перед обличчям. Він також стверджує, що інший член MCC намагався підставити ногу йому та Ворнеру на сходах. Біля роздягальні крикетист побачив групу членів клубу та запитав, чи це Лордс, чи зоопарк.

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Санкції від MCC

Після інциденту MCC виключив одного члена клубу та відсторонив ще двох. Усіх трьох визнали винними в образливій, неприйнятній або неналежній поведінці чи висловлюваннях. Один із відсторонених членів клубу отримав санкцію на чотири з половиною роки, інший — на 30 місяців.

Хаваджа завершив міжнародну кар’єру в січні. За збірну Австралії він провів 88 тестових матчів і набрав 6229 ранів.

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