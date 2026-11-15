USS Theodore Roosevelt має приєднатися до двох авіаносців США — Anadolu Agency

Авіаносець USS Theodore Roosevelt має протягом наступної доби приєднатися до двох інших американських авіаносців на Близькому Сході. Тоді загальна кількість авіаносців США в регіоні сягне трьох, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на The New York Times, яка цитує американського військового посадовця.

Офіційного підтвердження немає

Пентагон і Центральне командування Збройних сил США, яке керує військовими операціями на Близькому Сході, офіційно не підтверджували графік розгортання USS Theodore Roosevelt.

Повідомлення про можливе прибуття авіаносця з’явилося на тлі поновлення напруженості навколо Бахрейну. За даними агентства, Іран у неділю атакував країну безпілотниками вдруге за три дні. Перед цим, у п’ятницю, американські сили перехопили два іранські дрони, які прямували до цієї держави Перської затоки.

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Переговори з Тегераном зупинилися

За інформацією Anadolu Agency, атаки відбулися після приблизно двомісячної паузи в бойових діях, тоді як мирні переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут. Президент США Дональд Трамп нещодавно усунув віцепрезидента Джей Ді Венса від участі в мирних переговорах і заявив у соцмережах, що Вашингтону більше не потрібна угода з Тегераном.

Американські військові також раніше спростували повідомлення ізраїльського медіа про нібито підготовку до можливого поновлення операцій проти Ірану. Вони назвали твердження про зміни в розміщенні сил США в регіоні «чистими спекуляціями».

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