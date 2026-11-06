USS Theodore Roosevelt прямує до Аравійського моря — The National

Американська ударна авіаносна група на чолі з USS Theodore Roosevelt залишила Південнокитайське море та прямує через Малаккську протоку до Аравійського моря на тлі можливої ескалації навколо Ірану. За супутниковими знімками, корабель очікують у регіоні наприкінці наступного тижня, повідомляє The National.

Після прибуття USS Theodore Roosevelt США матимуть у регіоні три авіаносні групи разом із USS George Washington та USS George HW Bush. За даними видання, їхні авіакрила сукупно можуть налічувати до 144 бойових літаків F-18 і F-35.

Оцінки можливої ескалації

Старша аналітикиня розвідувальної компанії Sibylline Меган Саткліфф назвала переміщення авіаносця важливим сигналом можливої ескалації. За її словами, США зосереджують три авіаносці в одному регіоні лише перед великими бойовими операціями.

Водночас колишній морський піхотинець США Джонатан Гекетт застеріг, що Іран може неправильно витлумачити розгортання корабля, якщо USS Theodore Roosevelt прямує лише для заміни іншого авіаносця. На його думку, таке сприйняття може спричинити спіраль ескалації, якої інакше могло б не бути.

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Колишній командир Королівського військово-морського флоту Том Шарп заявив, що три авіаносці надають президентові США Дональду Трампу широкий вибір ударних можливостей. Він також припустив, що авіаносні сили можуть забезпечувати повітряну підтримку експедиційному підрозділу морської піхоти США чисельністю 2200 військових, який перебуває в регіоні.

Склад авіаносної групи

USS Theodore Roosevelt супроводжують ракетний крейсер USS Chosin, два есмінці та атомний підводний човен, оснащені крилатими ракетами Tomahawk. До групи також увійшло безекіпажне надводне судно Seahawk масою 145 тонн і завдовжки 137 футів, призначене для тривалих операцій у морі.

Військова аналітикиня Лінетт Нуссбахер наголосила, що перекидання Roosevelt не варто автоматично вважати ознакою неминучого вступу в бойові дії. Вона припустила, що авіаносець може просто замінити одну з двох груп, які вже перебувають у регіоні.

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