Ув’язненому в Південній Кореї додали рік за неправдиве звинувачення — Korea Herald

Суд у Чхунчхоні в Південній Кореї призначив 25-річному ув'язненому додатковий рік позбавлення волі за неправдиве звинувачення та погрози за обтяжувальних обставин. Чоловік уже відбував покарання за злочини сексуального характеру, повідомляє Korea Herald.

Неправдива заява до поліції

За даними обвинувачення, ув'язнений разом з іншим 25-річним в'язнем організував подання неправдивої заяви до поліції Хончхона. У заяві їхнього знайомого звинуватили в сексуальному насильстві над неповнолітнім, зйомці цього на відео та поширенні запису.

Як зазначено в обвинувальному акті, чоловік міг діяти з помсти: раніше цей знайомий подав аудіозапис, який став несприятливим доказом у справі проти нього щодо зґвалтування неповнолітнього шляхом обману та застосування сили. За версією обвинувачення, ув'язнений запропонував іншому в'язневі, який знав коло спілкування знайомого, сфабрикувати проти нього обвинувачення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Свідчення іншого ув'язненого

За матеріалами справи, засуджений склав текст неправдивої заяви, а інший ув'язнений переписав її власноруч і надіслав поліції. Під час розслідування той також зробив неправдиві заяви правоохоронцям, які прибули до виправної установи Чхунчхона.

Обвинувачений заперечував, що був ініціатором заяви, і стверджував, що лише написав її на прохання іншого в'язня. Суд відкинув ці пояснення, врахувавши мотив помсти, оплату ним поштового відправлення та свідчення другого учасника. Той заявив, що погодився на схему через погрозу неправдиво звинуватити його в сексуальному злочині в разі відмови.

Окремо суд розглянув епізод, у якому чоловік погрожував зброєю ув'язненому віком понад 40 років, коли вони складали пакети для покупок у тюремній майстерні. Суд узяв до уваги визнання ним провини за цим епізодом і досягнення домовленості з потерпілим, однак наголосив на тяжкості примусу іншого ув'язненого до участі в неправдивому обвинуваченні.

Читай нас у