УВКБ ООН попередило про кризу для понад 65 тисяч людей у Ємені — Anadolu Agency

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців попередило про швидке погіршення гуманітарної ситуації в Ємені, яка зачіпає понад 65 тисяч біженців і шукачів притулку. Посилення бойових дій, економічні труднощі та обмеження гуманітарного доступу змушують тисячі людей боротися за виживання, повідомляє Anadolu Agency.

Ситуація в таборі Хараз

Особливе занепокоєння в УВКБ ООН викликає становище в таборі біженців Хараз у південно-західній мухафазі Лахдж. Там перебувають близько 9,5 тисячі біженців із Сомалі та Ефіопії. УВКБ ООН не верифікувало жертв серед біженців, однак обстріли поблизу табору порушили роботу основних служб і обмежили пересування людей.

У таборі закрилися школи, а юридичну допомогу та послуги з оформлення документів призупинили. За словами речника УВКБ ООН Метью Солтмарша, частина сімей виїжджає до південних районів країни, зокрема до Адена, дорогами, якими користуються сторони конфлікту, що наражає людей на додаткову небезпеку.

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Переміщення та нестача фінансування

Від початку ескалації бойових дій у серпні УВКБ ООН допомогло приблизно 600 сомалійським біженцям добровільно повернутися з Адена до Могадішо трьома рейсами. Ще понад 1,1 тисячі людей заявили про бажання повернутися, проте подальші операції ускладнюють атаки та нестабільна безпекова ситуація.

За перші дев’ять місяців 2026 року морем до Ємену прибули понад 134 тисячі шукачів притулку та мігрантів — приблизно на 22% більше, ніж за такий самий період торік. У жовтні біля Джибуті, за наявними повідомленнями, загинули щонайменше 139 людей, які намагалися дістатися Ємену. За останній місяць у країні перемістилися понад 280 тисяч єменців, а гуманітарний заклик УВКБ ООН для Ємену профінансовано лише на 19%.

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