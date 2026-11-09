Узбекистан готовий прийняти регіональний контртерористичний офіс ООН — OilPrice

Лідери країн Центральної Азії 6 листопада в Астані обговорили ризики використання інтернету та штучного інтелекту угрупованнями, які займаються терористичною діяльністю. Зустріч відбулася в межах Акабського процесу за участю президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва, короля Йорданії Абдалли II, президентів Таджикистану й Туркменістану, а також високопосадовців із Киргизстану та Азербайджану.

Пропозиція Узбекистану

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв заявив, що Ташкент готовий прийняти регіональний підрозділ Контртерористичного управління ООН. За його словами, такий офіс міг би посилити взаємодію країн регіону щодо повідомлення про терористичний контент, виявлення фінансування тероризму та підготовки фахівців.

Як повідомляє OilPrice, учасники дискусії приділили увагу використанню штучного інтелекту для поширення пропаганди й дезінформації, зокрема за допомогою діпфейків, а також для вербування нових прихильників. Учасники також розглядали ризик застосування таких технологій для ускладнення розслідувань імовірної терористичної діяльності.

ШІ, освіта та протидія радикалізації

Мірзійоєв наголосив, що штучний інтелект може допомогти державним органам оперативніше виявляти та припиняти діяльність угруповань. Він також пов’язав розширення доступу до освіти й економічних можливостей із меншою вразливістю людей до радикальних меседжів.

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Узбецький президент запропонував започаткувати програму «Просвітництво проти невігластва в цифрову епоху» під егідою Центру ісламської цивілізації в Ташкенті.

Загрози з Афганістану

У матеріалі зазначається, що для центральноазійських держав зберігаються безпекові ризики, пов’язані з угрупованнями, які базуються в Афганістані. У Таджикистані протягом останнього року сталося кілька збройних інцидентів через кордон. Водночас у північних районах Афганістану, що межують із країнами Центральної Азії, у 2026 році фіксували зростання кількості зіткнень між силами «Талібану» та угрупованнями, що діють окремо від нього.

Експертка з безпеки Центральної Азії в Національному університеті оборони США Бріанна Тодд під час слухань у Конгресі США в червні 2025 року заявила, що ІДІЛ-Хорасан дедалі активніше використовує розосереджені мережі центральноазійських оперативників. За її оцінкою, угруповання застосовує зашифровані платформи, кодовану мову та контент, створений ШІ, щоб уникати виявлення й впливати на аудиторію.

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