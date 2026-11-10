В Абу-Дабі стартують переговори України, США та РФ — Tagesschau

В Абу-Дабі 10 листопада розпочинаються тристоронні переговори за участю України, США та Російської Федерації — держави-агресора. Українська делегація вирушає на зустріч зі стриманими очікуваннями щодо можливості ухвалення політичного рішення про припинення вогню або мир, повідомляє Tagesschau.

Цілі української делегації

Українську переговорну групу очолює Рустем Умєров, колишній міністр оборони та нинішній керівник зовнішньої розвідки. Перед від’їздом він назвав цілями України досягнення тривалого й сталого миру, отримання гарантій безпеки та можливість відбудови країни після війни.

Керівник київського політичного аналітичного центру Ілля Котов вважає, що на зустрічі йтиметься передусім про конкретні перші кроки. Серед можливих тем він назвав припинення бойових дій, секторальне або всеосяжне перемир’я, а також механізми контролю за його дотриманням.

Обговорення механізмів перемир’я

Україна раніше пропонувала різні варіанти негайного припинення вогню: зокрема щодо повітряних ударів, атак на енергетичну інфраструктуру, суден у Чорному морі та портових об’єктів. Російська Федерація, за даними Tagesschau, досі відкидала такі пропозиції.

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Котов зазначив, що представники російської воєнної розвідки ГРУ та української воєнної розвідки ГУР уже обговорювали в Абу-Дабі технічні питання можливого перемир’я. Як приклад він навів регіональне шестиденне припинення вогню, яке нещодавно діяло у Херсонській області.

Побоювання щодо тиску США

Українські спостерігачі припускають, що США можуть посилити тиск на Київ. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про можливість «великої угоди», яка може стосуватися всієї Європи, не розкривши деталей.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі NV заявив, що нові американські пропозиції можуть містити ризики для України, які слід нейтралізувати під час переговорів. Він також сказав, що серед ідей американської адміністрації може бути відновлення масштабніших продажів російського газу до ЄС за участю американських компаній, а також використання заморожених у Євросоюзі російських державних активів у межах домовленостей. Умєров наголосив на важливості координації з європейськими партнерами; представники ЄС та європейських країн також перебуватимуть в Абу-Дабі й підтримуватимуть контакт з українською делегацією.

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